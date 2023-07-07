Россия сократит поставки нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе Фото: REUTERS

Россия подтверждает сокращение поставок нефти на рынки на 500 тысяч баррелей в сутки в августе 2023 года. Сокращение произойдет путем снижения экспорта. РФ планирует предпринять для этого все необходимые действия, сообщили в Минэнерго РФ.

Сокращение поставок нефти будет идти совместно с принятыми ранее обязательствами по добровольному снижению добычи топлива.

"Россия подтверждает сокращение поставок на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путем сокращения экспорта. Для этого будут приняты все необходимые меры для достижения этой цели в рамках добровольного сокращения. Это сокращение дополняет добровольное снижение, о котором РФ объявила ранее и которое продлено до конца декабря 2024 года", - заявили в министерстве ТАСС.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия приняла решение добровольно сократить поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с августа 2023 года.