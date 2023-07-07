Гражданин России покончил с собой в храме Чалонг на Пхукете

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин покончил с собой на территории храма Чалонг, который считается одной из главных достопримечательностей острова Пхукет. Об этом в пятницу, 7 июля, проинформировало издание The Phuket Express.

По информации портала, все произошло вечером. К храму прибыли спасатели, а также сотрудники полиции. Однако, несмотря на все усилия, спасти мужчину не получилось.

Власти Пхукета проинформировали, что погибшим оказался 35-летний гражданин России, а также пообещали связаться с его родственниками и посольством РФ.

Ранее сайт KP.RU писал о нападении акулы на человека у берегов египетской Хургады. На кадрах, разлетевшихся в соцсетях, видно, как акула затягивает мужчину под воду, но ему удается несколько раз вырваться и всплыть на поверхность. Однако в итоге спасти молодого человека не удалось. Позже стало известно, что погибший был гражданином России.