В России впервые за 14 лет запустили солнечный телескоп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые за 14 лет ученые из Института солнечно-земной физики СО РАН отправили российский солнечный телескоп в космос. Об это рассказал один из руководителей проекта Сергей Богачев в беседе с сайтом mk.ru.

Проект реализовывался совместно с Институтом космических исследований РАН. Сам телескоп называется «Сол» и он считается самым компетентным в мире, поскольку его вес составляет меньше двух килограммов.

Богачев рассказал, что на днях ученым удалось установить двустороннюю связь со спутником, на котором и размещен телескоп. Сейчас рабочая группа готовится к полноценному запуску научной программы.

Предыдущий российский аппарат, наблюдающий за солнцем, прекратил свою работу еще в далеком 2009 году. Сергей Богачев поведал, что там был установлен самый лучший телескоп, но из-за короткой работы спутника, сам телескоп отработал всего год. Из-за этого российские ученые пользовались данными зарубежных аппаратов.

– К настоящему времени мы определили положение спутника на орбите и начали получать ответную телеметрию, двусторонняя связь с ним установлена, – поделился ученый.

По планам сотрудников, если удастся не отклоняться от намеченного плана, то уже через десять дней можно будет включить инструмент и пытаться навестись на солнце, чтобы получить первые снимки.

Ранее KP.RU писал, что американские ученые связывают уменьшение мозга людей с глобальными потеплением. Им удалось установить, что несколько тысяч лет назад у мозг человека был на 11 процентов больше нынешнего.