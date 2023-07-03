Наши представления о людях будущего оказались ошибочными: Ученые раскрыли горькую правду

Размер мозга меняется вместе с климатом.

Держите голову в холоде

Раньше – ну, хотя бы несколько тысяч лет назад – мозгов у людей было больше, чем сейчас. Гораздо больше – примерно, на 11 процентов. В этом убедился Джефф Морган Штибель (Jeff Morgan Stibel) из Музея естественной истории в Калифорнии Natural History Museum in California.

Ученый обмерил черепа почти 300 предков, живших в разное время – кто 100 лет назад, кто 1000, кто 10 000 тысяч, а кто и 50 000 лет назад. Сравнил размеры их мозгов. И понял: чем ближе к современности, тем они – мозги – меньше.

Почему-то от холода мозги увеличиваются. Но на это уходят тысячелетия. Фото: Shutterstock

Далее Штибель посмотрел, как менялись средние температуры на Земле за «отчетный период» - соответствующие данные нашлись в Европейском проекте по сбору кернов антарктического льда (EPICA Dome C). До конца позднего плейстоцен температуры снижалась. Затем в - голоцене – они повысились. И продолжают повышаться.

В итоге, измерения и сравнения продемонстрировали: с понижением температуры мозгов становилось чуть больше, с повышением – чуть меньше, а в целом размер мозга уменьшался.

Из очевидной корреляции и последовал вывод: феномен главным образом зависит от климата – чем климат теплее, тем мозг меньше.

На изменение размеров уходит несколько поколений. Оно происходит в результате естественного отбора и после акклиматизации – может занимать тысячу лет.

Впрочем, исследователь не уверен, что следует «грешить» лишь на климат – конкретно на температуру.

- Потребуется дополнительная работа, - говорит Штибель, - чтобы определить, не влияет ли что-то еще на физиологию человека – какие-то другие элементы изменяющейся окружающей среды. Но неспроста, наверное, согласно народной мудрости, голову следует держать в холоде.

Большие головы, как предсказывали футуристы, людям не понадобятся. Мозги людей будущего и в обычные влезут.

Виновата социальная среда

Американские ученые из Бостонского университета (Boston University), Университета Огайо (Ohio State University), Университета Оклахомы Oklahoma State University) и Дартмутского колледжа (Dartmouth College) по-своему объяснили, что случилось с нашими мозгами. И растолковали, почему мозг современного высокообразованного человека – к примеру, даже ученого, меньше, чем у его доисторического предка, охотившегося на мамонтов.

Мол, дело в коллективном разуме, который стал интенсивно развиваться несколько тысяч лет назад с появлением крупных сообществ. Люди отказывались от родового уклада и переходили к племенному, появились города, государства, цивилизации. В новой социальной среде уже не надо было, что называется, доходить до всего своим умом, самому всё решать. Можно было полагаться на опыт, накопленный соплеменниками, пользоваться общими знаниями, обмениваться ими. Равно, как и результатами, коллективного труда.

Мозг уменьшился, став более экономным. Потому что с энергетической точки зрения, куда выгоднее полагаться на коллективный разум, чем на свой собственный.

Если американцы правы, то человеческий мозг продолжит уменьшаться. Вокруг глобализация и, главное, интернет – эдакий легко доступный и практически неиссякаемый источник коллективного разума. Необходимость напрягать мозг – то есть, тратить его энергию – возникает всё реже и реже. Можно сэкономить. Опять уменьшить. А тут еще и глобальное потепление. И тенденция, выявленная канадцами. Не видать нам больших мозгов. Похоже, футуристы ошибались, представляя людей будущего с огромными головами.

Чем больше смартфонов, тем меньше мозгов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мозги «поедают» гаджеты

Немецкие, итальянские и швейцарские ученые выявили дефицит серого вещества у добровольцев, которые демонстрировали сильную зависимость от смартфонов - «smartphone addiction» (SPA). У озабоченных гаджетами в прямом смысле слова кое-где не доставало мозгов - в островковой коре, в гиппокамповой формации и в нижней височной доле.

Подробности в нашем материале.