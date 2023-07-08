Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Рейсовый автобус с 47 пассажирами попал в аварию с автомобилем Nissan Pathfinder в Иркутской области. В результате происшествия погибли два человека и четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в субботу, 8 июля.

По данным ведомства, авария произошла в Иркутской области в Нижнеудинском районе на 1295 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

В результате происшествия на месте скончались водитель и 14-летняя девочка, которая была в легковом автомобиле. Кроме того, медицинская помощь предоставили водителю автобуса и двум другим пассажирам.

Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок», - сказано в заявлении.

Напомним, накануне, 6 июля, в Нью-Йорке более 80 человек пострадали при столкновении автобусов.