Средняя температура на Земле трижды за неделю обновила исторический максимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Земле несколько раз за одну неделю обновились рекордные показатели средней температуры за всю историю наблюдений. Об этом сообщает национальный центр экологического прогнозирования США.

Сообщается, что в самом начале недели, в понедельник, 3 июля, на Земле зарегистрировали рекордно высокую среднюю температуру, которая впервые превысила 17 градусов Цельсия. На следующий день, 4 июля, средняя температура достигла 17,18 градуса Цельсия.

В четверг, 6 июля, синоптики зафиксировали среднюю температуру 17,23 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд составлял 16,92 градуса Цельсия и был зарегистрирован в августе 2016 года.

Эксперты связывают такое изменение температуры с эффектом Эль-Ниньо, когда каждые два - семь лет в центральной и восточной тропической части Тихого океана температура воды на поверхности океана повышается. Как правило, это природное явление длится от девяти до 12 месяцев.

Ранее ученные смогли назвать температуру Земли в ледниковый период. Как сообщили эксперты, самый пик последнего ледникового периода был около 20 тысяч лет, когда средняя температура на Земле составляла примерно 7,8 градуса Цельсия.