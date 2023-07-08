Маск назвал змеенышем Цукерберга из-за запуска аналога Twitter

Маск назвал «змеенышем» запустившего аналог Twitter Цукерберга Фото: REUTERS

Владелец Twitter Илон Маск обвинил Марка Цукерберга в плагиате, назвав его «змеенышем», а также заявив, что конфликт перешел в личную плоскость.

На своей странице в социальной сети Илон Маск написал, что потратил на Twitter 44 млрд долларов. «И теперь "змееныш" просто решил скопировать. Теперь это личное», - отметил предприниматель.

Илон Маск также сообщил, что вызов Марка Цукерберга на бой остается в силе.

«Увидимся в клетке», - добавил он в своем сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу, 7 июля, Илон Маск подтвердил, что его компания подаст иск в отношении корпорации Meta*, запустившей в среду, 5 июля, онлайн-платформу Threads, которую рассматривают как конкурента Twitter. «Конкуренция - хорошо, жульничество - нет», - заявил тогда предприниматель.

*признана в России экстремистской