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НовостиПроисшествия8 июля 2023 7:05

Возвращение жителей в Шебекино приостановлено после ночных обстрелов ВСУ

Гладков: Возвращение жителей в Шебекино приостановлено после ночных обстрелов ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Возвращение жителей в Шебекино приостановлено после ночных обстрелов ВСУ

Возвращение жителей в Шебекино приостановлено после ночных обстрелов ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восстановление Шебекина и возвращение жителей в город было временно приостановлено из-за ночных обстрелов города «Градами» со стороны украинских войск. Такое заявление в субботу, 8 июля, сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«После ночных событий в Шебекине приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», - написал глава региона в своем Telegram-канале, уточнив, что ориентироваться будут по оперативной обстановке.

Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в ночь на субботу, 8 июля. Как заявил Гладков, один из снарядов упал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием. Кроме того, загорелась овощная база и один автомобиль.