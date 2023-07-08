ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области «Градами»

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снаряд попал на территорию рынка в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ. Об этом в ночь на субботу 8 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, украинские военные использовали системы «Град» при обстреле Шебекино.

«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», - написал Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, люди при обстреле не пострадали, уточнил губернатор.

Напомним, два беспилотных летательных аппарата уничтожены при приближении к Воронежу в пятницу 7 июля. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, в Министерстве обороны РФ в пятницу, 7 июля, заявили, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении, в результате чего Украина потеряла свыше 420 военных убитыми и ранеными, а также 16 единиц техники, в том числе одну гаубицу Krab польского производства.

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