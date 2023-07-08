Newsweek: ВКС России будут уничтожать обслуживающий персонал F-16 на Украине Фото: REUTERS

При отправке Киеву самолеты F-16, иностранный обслуживающий персонал этих истребителей будет мишенью для российских войск. Такое заявление сделал бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур

«В отличие от советских самолетов, для F-16 потребуются централизованные базы для полетов, что превратит их в желаемые цели для российских ударов ... По законам вооруженных конфликтов, они становятся очень и очень интересной мишенью для России», - приводит издание Newsweek слова генерал-лейтенанта в отставке.

Как отмечается, неясно, сколько времени будет необходимо для того, чтобы украинцы научились не только управлять данными истребителями, но и использовать их эффективно.

Бывший старший командующий Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании и маршал авиации Грег Бэгвелл выразил изданию свое сомнение, что какой-либо военный персонал из США или стран Североатлантического альянса направят на Украину.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения наступления, отметив, что вопрос об этих поставках не будет решен в краткосрочной перспективе.