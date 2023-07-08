ВСУ оставили позиции около села Пятихатки в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в субботу, 8 января, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили свои позиции в районе села Пятихатки в Запорожской области.

«Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причем вышли внезапно», - приводит его слова РИА Новости.

Как считает Рогов причиной такого отступления может быть ротация или же перегруппировка украинских войск для удара в другом направлении. «Зачем они оставили позиции, покажет время, но у них были очень большие потери», - добавил он.

Напомним, днем ранее, 7 июля, Рогов сообщил, что российские воска пошли в контратаку в Запорожской области, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России отбили атаку противника на поселок Жеребянки, а также пошли в контратаку, выдавливая украинскую армию с окраин северной части населенного пункта Пятихатки.