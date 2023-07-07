Рогов: российские войска пошли в контратаку у села Пятихатки в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пятницу, 7 июля, рассказал о том, что российская армия пошла в контратаку в Запорожской области.

«Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ», - цитируют Рогова РИА Новости.

По его данным, речь идет о порядка 60-70 боевиках, а наступление российские бойцы ведут как с помощью минометного огня, так и артиллерии.

Рогов уточнил, что село Пятихатки контролируется российской армией, но отбросить ВСУ оттуда нужно для того, чтобы противник не захватил село Жеребянки. Из этого населенного пункта открывается выход на несколько других, уточнил общественник.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска остановили наступление украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ВСУ с начала своего наступления, которое началось 4 июня, потеряли большое количество бронетехники. Так, украинская армия потеряла 259 танков и 780 бронемашин.