ВСУ выпустили за сутки более 120 снарядов по Белгородской области

Вячеслав Гладков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за мазнувшие сутки выпустили по Белгородской области свыше 120 различных снарядов, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом в субботу, 8 июля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно данным, которые привел глава области, за пятницу, 7 июля, были зарегистрированы «прилеты» в пяти районах, а общее число снарядов составило 124. Днем ранее, 6 июля, число «прилетов» было вдвое меньше - 51, однако всю неделю данное количество остается на уровне 100-200 в сутки.

По словам Гладкова, в Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка, где зарегистрировали четыре прилета. В этой области мужчина с ранениями грудной клетки и голени обратился в больницу.

В городе Шебекино, по которому было выпущено 20 снарядов, также пострадал мужчина, он получил легкое ранение.

Напомним, Гладков также заявил о приостановлении восстановления Шебекина и возвращения жителей в город из-за ночных обстрелов города «Градами» со стороны украинских войск.