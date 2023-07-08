Николаю Ефремову удалили часть костей таза после падения с третьего этажа Фото: кадр из фильма «Справедливость»

После падения с третьего этажа, сыну актера Михаила Ефремова Николаю удалили часть костей таза, которые уже невозможно восстановить. Всего же на данный момент пострадавшему провели пять операций, но несмотря на это он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, актер находится в сознании, но не может ориентироваться в пространстве. По всему телу пострадавшего есть кровоподтеки, а также множественные ссадины и ушибы.

Сообщается, что врачи наложили Николаю Ефремову специальные аппараты для фиксации тела и срастили несколько костей таза после удаления. При этом основной диагноз — кататравма. Это общее название повреждений, которое происходит после падения с большой высоты.

У Ефремова-младшего также диагностировали закрытую травму головного мозга, сотрясение, ушиб легких и множественные переломы бедра, локтя и костей таза.

Ранее KP.RU рассказывал, что после падения из окна сыну актера Михаила Ефремова Николаю грозит инвалидное кресло. Близкие и родственники пострадавшего надеяться, что после случившегося он наконец завяжет со спиртным.