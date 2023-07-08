В США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб, а не передавать их Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум заявила, что американские власти должны быть целесообразнее, призвав ликвидировать оставшиеся запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

МакКоллум назвала решение президентской администрации о передаче кассетных боеприпасов Киеву ненужным и «ужасной ошибкой».

«Являясь решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов», - написала политик на своем официальном сайте.

По ее словам, поставка «устаревших кассетных боеприпасов США» на поле боя подрывает авторитет Вашингтона и прямо противоречит позиции союзников страны по Североатлантическому альянсу. Конгрессвумен также отметила, что такой вид вооружения несет лишь «страдания и смерть».

Напомним, днем ранее, 7 июля, в Белом доме сообщили о планах Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Незадолго до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал возможную передачу такого вооружения Украине очередным шагом к эскалации конфликта.