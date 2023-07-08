Российские войска уничтожили склад хранения РСЗО HIMARS в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в субботу, 8 июля, заявило, что российские войска уничтожили склад хранения реактивных установок залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Михайловки в Донецкой Народной Республики (ДНР), а в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе боевых действий потери противника за сутки составили … три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа», - сказано в сообщении российского военного ведомства, где также сообщается о том, что украинские войска потерял две самоходные артиллерийские установки американского производства и гаубица Д-30.

В министерстве заявили, что российские войска отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Напомним, сегодня, 8 июля, сообщили, что российские военные сорвали атаку украинских войск на Запорожском направлении, уничтожив миномет.