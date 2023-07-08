Российские войска сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив миномет Фото: REUTERS

Подразделения российских войск сорвали атаку украинской военных, уничтожив миномет, который прикрывал штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Такое заявление сделал командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России.

«При попытке штурма наших позиций средствами воздушной разведки была вскрыта позиция миномета противника, который прикрывал свои подразделения. После передачи координат цели наша артиллерия точно отработала по цели», - приводит РИА Новости заявление командира подразделения, который отметил, что «наступление захлебнулось».

Напомним, сегодня, 8 июля, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский войска оставили свои позиции около села Пятихатки в Запорожской области, а днем ранее, 7 июля, он заявил ВС России пошли в контратаку в этом регионе.