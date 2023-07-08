На Украине сожгли икону Божьей Матери Фото: REUTERS

Неизвестные сожгли икону Божией Матери около Святого источника, расположенного в Волынской области Украины. Огнем была уничтожена и дверь в часовню. Об этом в субботу, 8 июля, рассказали канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Неизвестные лица совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Будятичевская", молитва, которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.

Как уточняется, все произошло в ночь на пятницу, 7 июля. При этом отмечается, что это не первый случай подобного надругательства над святыней.

Фото: телеграм-канал УПЦ

Напомним, в пятницу, 7 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании настоятеля храма канонической УПЦ, расположенном в городе Бородянка в Киевской области, обвинив его в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию.