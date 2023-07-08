Возмущенные грузины сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси Фото: REUTERS

В Тбилиси сторонники консервативного движения Alt-Info сорвали проходящий ЛГБТ-фестиваль, прорвав полицейский заслон. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль «Tbilisi Pride»должен был состояться на закрытой территории неподалеку от острова Лиси, однако с самого утра консерваторы собрались рядом с местом проведения и двинулись на него организованным маршем. Несмотря на оцепление территории правоохранительными органами, возмущенную толпу сдержать не удалось.

Возмущенные грузины сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси Фото: REUTERS

Организаторы фестиваля в социальных сетях попросили не приезжать в назначенное место проведение, поскольку всех участников пришлось эвакуировать на маршрутках.

Сторонники движения Alt-Info сожгли всю символику фестиваля, а также разобрали декорации и сборные конструкции.

Возмущенные грузины сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси Фото: REUTERS

Напомним, что это не первый раз, когда в Грузии пытаются провести марш ЛГБТ, однако всегда в протест этому выходят активисты, срывая проведение мероприятия. Это случилось и в 2021 году, тогда организаторы марша отменили его после нескольких акций радикалов.