МИД Украины грубо оскорбил немецкого политика, пожалевшего мирных жителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник оскорбил немецкого депутата СДПГ Ральфа Стенгера и других политиков. Ранее они раскритиковавших поставки США кассетных боеприпасов Украине.

По мнению депутата, применение данных боеприпасов неминуемо приведет к смерти мирных жителей.

"Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы не понимаете, о чем говорите", - написал в ответ Мельник в Twitter.

В комментариях к посту подписчики назвали позором такие высказывания для дипломата. Также многие пользователи отметили, что Мельнику стоило бы говорить о мирных переговорах, а не требовать большей эскалации.

7 июля в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение администрации Соединенных Штатов предоставить ВСУ кассетные боеприпасы. Она назвала это частью антироссийского курса.