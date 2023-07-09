Икону «Спас Нерукотворный» доставили на передовые позиции в зону СВО

Икону Спаса Нерукотворного привезли на передовую в зоне СВО. Фото: кадр из видео Минобороны РФ.

Икону «Спас Нерукотворный» доставили на передовые позиции, где находятся военнослужае Западного военного округа в зоне СВО. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.

Сообщается, что эта икона принадлежала Петру Ванновскому, самому успешному военному министру Российской империи во времена Александра III.

Икону провезут по всем позициям западной группировки войск, чтобы каждый российский военнослужащий смог принять участие в таинстве причастия, рассказал священник Андрей Гришаенков. Верующие военнослужащие мотострелковой роты уже приняли причастие, добавил священник.

Напомним, в апреле 2023 года икону подарил бойцам, участвующим в спецоперации, президент России Владимир Путин. «Спас Нерукотворный» считается покровителем российский воинов. Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Ранее «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей.

Ранее в Орский храм из зоны СВО привезли пострадавшую после обстрела икону Архангела Гавриила.

Тем временем в Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божьей Матери возле Святого источника и устроили акт вандализма.

Ранее побывавший в зоне СВО священник рассказал, какие какие иконы и молитвы нужны мобилизованным.