Торжество сатанизма: На Украине вандалы сожгли чудотворную икону

В Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божьей Матери возле Святого источника и устроили акт вандализма. Фото: социальные сети

В Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божьей Матери возле Святого источника и устроили акт вандализма. Сообщение об этом появилось на сайте УПЦ.

- В ночь с 6 на 7 июля 2023 года неизвестные лица совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Будятичевская", которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории возле источника, - говорится в нем. – Во Владимиро-Волынской епархии сообщают, что нападки и надругательства над святыней случались и раньше. В частности, злоумышленники разбивали окна в часовне и устраивали и другие непотребства.

Собственно, это действительно не первый случай. К сожалению, и не последний. Это выражение на местах той политики, которую украинская власть ведет по отношению к настоящей канонической православной церкви на Украине. Только в верхах принимают законы, разрывают договорные отношения, а в низах бьют священников, сжигают книги и иконы, захватывают храмы. Полное торжество сатанизма, которому посильную помощь оказывают и правоохранительные органы, и укронацистские боевики. А уж про то, что в захваченных храмах последователи ПЦУ вместе со своими сторонниками поют гимн Украины, устраивают концерты и самые настоящие пляски и танцы, рассказывают не только устные слухи из уст в уста, но и видеоролики, снятые в этих храмах.

- Я знаю в Донбассе батюшку, которого фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу! И убивали священников, мучали, издевались, серной кислотой обливали. И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые – по их указанию. Сегодня Украинская православная церковь – это мученическая церковь! - рассказал видный представитель УПЦ, выступавший в ООН, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), который недавно написал прошение на имя Святейшего патриарха с просьбой принять его в состав РПЦ.

- Проводятся наистрашнейшие гонения. Таких гонений на православных христиан не было со времен Октябрьской революции и до сего дня, - обратился к верующим митрополит Черногорский и приморский Иоаникий после Божественной литургии 7 июля, отметив происходящие "уничтожения и осквернения святынь". – Страшные гонения на православных, страшное наступление на Православие и, к сожалению, это происходит на глазах всего мира, который молчит об этих кричащих несправедливости и попрания человеческих и религиозных прав.

- То, что творит киевская власть, – кощунство! Даже фашисты и безбожная советская власть не подумали о том, чтобы вывозить мощи или иконы за границу! Это предательство Киевской Руси, истории, всего человечества, потому что это и наши святыни, всей русской земли. И Евросоюз не имеет права их принимать: есть международная конвенция ЮНЕСКО, где сказано, что вывозить из музея экспонаты, хранящиеся там, запрещено, - солидарен с Иоаникием и Гедеон. - А если завтра придет другое правительство, будет требовать вернуть их обратно, а их откажутся возвращать. Что тогда? Придется совершать поход? На мой взгляд, киевская власть надеется, что сможет убежать, спрятаться, но Господь везде найдет! Посмотрите, как закончили те, кто Десятинный храм в советское время взрывал: двое из них покончили самоубийством, четверо были расстреляны. Поэтому, если сегодня позволят вывести святыню, то даже страшно представить, что будет со страной, что будет с Киевом и с предателями.

- Киевский режим борется не с человеком, а с душой, верой, чтобы вытравить и разделить нас, - резюмировал Гедеон. И стоит, к сожалению, признать, что с решением этой задачи постмайданный Киев сумел справиться. И придется гораздо больше усилий затратить, чтобы вернуть украинцев в человеческое состояние и лоно церкви. Если, конечно, это еще возможно с сатанистами.

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