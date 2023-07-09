Илон Маск заявил, что ему известна тайна жены Цукерберга

Илон Маск заявил, что жена Марка Цукерберга втайне от мужа водит "Теслу". Фото: REUTERS

Супруга Марка Цукерберга втайне от мужа водит автомобиль Tesla. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск после того, как Цукерберг запустил социальную сеть, аналогичную Twitter, которым владеем Маск.

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», - написал Маск на своей странице в Twitter.

Пользователи соцсети оставили под этим постом множество язвительных комментариев, предположив, что Илон Маск подобными заявлениями «заставит плакать» Марка Цукерберга.

Накануне владелец Twitter Илон Маск обвинил Марка Цукерберга в плагиате, назвав его «змеенышем», а также заявив, что конфликт перешел в личную плоскость.

Ранее 51-летний Илон Маск вызвал 39-летнего Марка Цукерберга на «бой в клетке» в одном из октагонов Лас-Вегаса. Сейчас оба магната ведут подготовку к предполагаемому сражению.