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НовостиПолитика9 июля 2023 4:26

Бойцы ВС России сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт на Донецком направлении

Обнаружить противника удалось благодаря разведчикам и операторам беспилотников
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Бойцы ВС России сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт на Донецком направлении

Бойцы ВС России сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт на Донецком направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы Южной группировки Вооруженных сил России сорвали попытку украинских военных занять опорный пункт в нейтральной полосе на Донецком направлении, рассказал один из военных гаубично-артиллерийского дивизиона.

«Был накат на нейтральный «опорник». После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены. Их догнали при совершении отхода», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил российский боец, обнаружить попытку Вооруженных сил Украины занять позицию на нейтральной полосе получилось благодаря разведчикам и операторам беспилотных летательных аппаратов. По его словам, украинские военные шли группой численностью десять человек, что нехарактерно для них.

Напомним, в июне 2023 подразделения «Южной» группировки войск ВС России успешно отразили атаку украинской армии на Соледаро-Артёмовском и предотвратили попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлениях. Тогда было уничтожено большое количество миномётных позиций противника под Белогоровкой, Хромово и Дружбой.