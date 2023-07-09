Бойцы ВС России сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы Южной группировки Вооруженных сил России сорвали попытку украинских военных занять опорный пункт в нейтральной полосе на Донецком направлении, рассказал один из военных гаубично-артиллерийского дивизиона.

«Был накат на нейтральный «опорник». После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены. Их догнали при совершении отхода», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил российский боец, обнаружить попытку Вооруженных сил Украины занять позицию на нейтральной полосе получилось благодаря разведчикам и операторам беспилотных летательных аппаратов. По его словам, украинские военные шли группой численностью десять человек, что нехарактерно для них.

Напомним, в июне 2023 подразделения «Южной» группировки войск ВС России успешно отразили атаку украинской армии на Соледаро-Артёмовском и предотвратили попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлениях. Тогда было уничтожено большое количество миномётных позиций противника под Белогоровкой, Хромово и Дружбой.