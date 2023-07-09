Сын Трампа испугался развития конфликта на Украине

Сын Трампа испугался столкновения с Россией из-за принятия Украины в НАТО Фото: REUTERS

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – раскритиковал сенатора Линдси Грэма, призывавшего принять Украину в НАТО. Как отметил сын политика, это приведет к прямому столкновению с Россией и не отвечает интересам американцев.

«Ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения боевых действий через посредников к прямому столкновению с Россией, отправляя американских детей умирать на другой конец света ради... чего именно???», – написал он в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, сенаторы США внесли ранее в верхнюю палату Конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО. Линдси Грэм читает, что принятие резолюции станет сигналом для руководства РФ о том, что использование ядерного оружия «приведет к конфликту с НАТО».