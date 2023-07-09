Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Нью-Йорке, один человек погиб Фото: EAST NEWS

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, в результате чего погиб один человек, сообщил заместитель комиссара полиции города Эдвард Кабан.

«Он застрелил четырех невинных людей, один из которых, к прискорбию, погиб», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Кабан уточнил, что погибшим оказался 87-летний мужчина. В свою очередь помощник начальника полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни рассказал, что полицейским удалось задержать 21-летнего мужчину, который устроил стрельбу. По его словам, злоумышленники передвигался на скутере без документов, мотивы поступка мужчины выясняются.

Напомним, в конце июня мужчина и женщина погибли на уличной вечеринке в американском городе Сагино, когда там началась перестрелка. Инцидент произошел во время вечеринки, которая была организована через социальные сети. Погибшие – 19-летний парень и 51-летняя женщина. Еще как минимум 15 человек пострадали.