WSJ: Польша передала Украине около десяти вертолетов Ми-24

Польша передала Украине около десяти вертолетов Ми-24 Фото: ru.wikipedia.org

Власти Польши передали Украине около десяти вертолетов Ми-24, сообщают американские СМИ.

Как передает газета The Wall Street Journal, Варшава поставила Киеву «около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки». Ранее передача этих машин Украине держалась в тайне, отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле Польша отправила в Украину несколько истребителей МиГ-29. Поставленные Киеву МиГ-29 польские власти планировали снять с вооружения, поскольку эта старая техника, которую так или иначе планировали заменить в ближайшие годы.

Глава Минобороны Германии на прошлой неделе анонсировал поставку Украине десятки танков Leopard 1A5. Они будут переданы Вооруженным силам республики властями ФРГ и Нидерландов, уточнил министр.