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НовостиПолитика9 июля 2023 6:08

WSJ: Польша передала Украине около десяти вертолетов Ми-24

Речь идет о машинах советской разработки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Польша передала Украине около десяти вертолетов Ми-24

Польша передала Украине около десяти вертолетов Ми-24

Фото: ru.wikipedia.org

Власти Польши передали Украине около десяти вертолетов Ми-24, сообщают американские СМИ.

Как передает газета The Wall Street Journal, Варшава поставила Киеву «около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки». Ранее передача этих машин Украине держалась в тайне, отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле Польша отправила в Украину несколько истребителей МиГ-29. Поставленные Киеву МиГ-29 польские власти планировали снять с вооружения, поскольку эта старая техника, которую так или иначе планировали заменить в ближайшие годы.

Глава Минобороны Германии на прошлой неделе анонсировал поставку Украине десятки танков Leopard 1A5. Они будут переданы Вооруженным силам республики властями ФРГ и Нидерландов, уточнил министр.