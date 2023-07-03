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НовостиПолитика3 июля 2023 15:24

Министр обороны ФРГ Писториус анонсировал поставку Киеву десятков танков Leopard

Германия оказывает Украине вторую по величине военную помощь, отметил глава военного ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Министр обороны ФРГ анонсировал поставку Украине десятков танков Leopard

Министр обороны ФРГ анонсировал поставку Украине десятков танков Leopard

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и Дания поставят Украине в ближайшие недели десятки танков Leopard 1A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», – сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Как отметил глава германского Минобороны, ФРГ оказывает Украине вторую по величине военную помощь, передавая Вооруженным силам страны технику, предоставляя финансирование и обучая украинских военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, 3 июля, заявил об уничтожении российскими войсками 16 танков Leopard, поставленных Вооруженным силам Украины странами Запада.

Между тем Польша и Германия не могут начать ремонт задействованных на Украине танков Leopard из-за нехватки запчастей. Об этом заявил сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам главы польского правительства, Варшава и Берлин сейчас не в состоянии открыть совместный центр для ремонта танков Leopard.