Министр обороны ФРГ Писториус анонсировал поставку Киеву десятков танков Leopard

Министр обороны ФРГ анонсировал поставку Украине десятков танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и Дания поставят Украине в ближайшие недели десятки танков Leopard 1A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», – сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Как отметил глава германского Минобороны, ФРГ оказывает Украине вторую по величине военную помощь, передавая Вооруженным силам страны технику, предоставляя финансирование и обучая украинских военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, 3 июля, заявил об уничтожении российскими войсками 16 танков Leopard, поставленных Вооруженным силам Украины странами Запада.

Между тем Польша и Германия не могут начать ремонт задействованных на Украине танков Leopard из-за нехватки запчастей. Об этом заявил сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам главы польского правительства, Варшава и Берлин сейчас не в состоянии открыть совместный центр для ремонта танков Leopard.