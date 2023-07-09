"Новая угроза": В Конгрессе США пришли в ужас от решения Байдена по Украине

Конгрессвумен Тейлор Грин: отправка Украине кассетных бомб плохо закончится для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что поставка Украине кассетных боеприпасов плохо закончится для Соединенных Штатов.

“Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией конфликта со стороны Соединенных Штатов, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности”, — написала конгрессвумен на своей странице в Twitter.

Тейлор Грин подчеркнула, что Америка должна выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и мирные переговоры, а не подливать масло в огонь, поскольку национальная безопасность США “не находится под угрозой на Украине”.

Напомним, сразу после появления слухов о передаче Украине американских кассетных боеприпасов международная неправительственная организация Human Rights Watch заявила о недопустимости поставок подобных боеприпасов, напомним, что подобное оружие запрещено отдельной конвенцией, а его применение неизбежно приведет к долгосрочным страданиям мирных жителей Украины.

Депутат Европарламента Мик Уоллес также отмечал, что от применения кассетных боеприпасов больше всего пострадают простые украинцы и призвал ООН “остановить это безумие”.