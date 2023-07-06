В Human Rights Watch призвали США не поставлять кассетные боеприпасы Украине

Правозащитники Human Rights Watch призвали США не поставлять кассетные боеприпасы Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная неправительственная организация Human Rights Watch заявила о недопустимости передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов для украинской армии.

“Власти США, как заявляется, собираются решить, передавать ли кассетные боеприпасы Украине, что, судя по всему, потребует одобрения президента Джо Байдена. Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования”, — отмечается в сообщении правозащитников.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что власти США приняли решение отправить Киеву кассетные боеприпасы, о чем вскоре будет объявлено публично.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя передачу украинской армии танковых снарядов с обедненным ураном, отмечал, что союзники Киева способны сознательно идти на нарушение любых норм международного права.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что военная помощь от союзников Украины не способна повлиять на исход спецоперации и лишь затягивает конфликт.