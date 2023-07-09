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НовостиВ мире9 июля 2023 9:26

Экс-премьер Украины Азаров прогнозирует топливный кризис в стране осенью 2023

Причиной кризиса станет нехватка мощностей, объяснил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украине предсказали топливный кризис в стране осенью 2023

Украине предсказали топливный кризис в стране осенью 2023

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Топливный и энергетический кризис на Украине может начаться уже осенью этого года, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Ситуация плачевная. Как энергетический, так и топливный кризис в Украине уже неизбежен из-за нехватки мощностей. Поэтому уже осенью-зимой этого года ситуация, вероятнее всего, ухудшится», – написал он в соцсетях.

Азаров напомнил, что Украина закупает сырье по биржевым ценам, поэтому топливо обходится стране почти в четыре раза дороже, чем другим государствам. Как отметил экс-премьер, осень 2022 года Украина закупала газ за 1 100 евро за тысячу кубометров, тогда как другие страны Европы тратили от 300 до 700 долларов за те же объемы.

Напомним, Украина хочет превратиться в «энергетический хаб» Европы, но для этого офису Владимира Зеленского необходимо получить кредит в размере 400 миллиардов долларов.