Власти Сочи запретили купание в море из-за штормового предупреждения Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи жителям и туристам запретили купаться в море в связи с угрозой шторма, сообщает администрация города.

«На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных явлений. Возможно выпадение большого количества осадков с градом, на реках вероятны резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Имеется опасность формирования смерчей над морем», – сказано в Telegram-канале администрации.

В настоящее время все пляжи в Сочи закрыты. В Хостинском районе Сочи продолжается ликвидация последствий ночного ливня, из подтопленных дворов и подвалов откачивают воду, говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 июля на Сочи обрушились обильные осадки, превратив улицы в реки, смывающие автомобили. Ливни в городе были настолько сильные, что несколько автомобилей унесло потоком воды. В Хостинском районе Сочи подтопило первый этаж одного из многоквартирных домов. Эвакуация жителей не потребовалась, дождевую воду быстро откачали.