TAC: после провала наступления Украина не вернет утраченные территории Фото: REUTERS

Журналист Дуг Бандоу призвал власти США задуматься об интересах собственного народа и прекратить уже проигранный конфликт против России, пока не стало слишком поздно.

“Американцы воображают, что у них мир, но администрация Байдена ведет опосредованную войну против России на Украине. Наступление ВСУ, похоже, перемололо много людей и техники, но не принесло значительных успехов в возвращении территорий. Что, если Киев, а не Москва, приближается к поражению?” — написал Бандоу в статье для The American Conservative.

По его мнению, Вашингтону необходимо переопределить свою политику и исходить из потребностей простых американцев, поскольку бесконечный конфликт с ядерной державой совершенно не в интересах американского народа.

Бандоу считает, что президент США Джо Байден должен пойти на переговоры с Москвой и обсудить возможности дипломатического урегулирования конфликта. При этом, по мнению журналиста, реалистичным сценарием для мирного договора является признание киевским режимом воли жителей новых регионов России и принятие новых территориальных реалий.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым переговорам, которые позволят добиваться целей России, а также предпочел бы не проводить спецоперацию на Украине, однако союзники Киева не оставили иного выбора.