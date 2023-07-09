64-летний отец Марии Кожевниковой хочет завести детей от молодой модели Юлианы

Актриса Мария Кожевникова с отцом Александром. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Легендарный советский хоккеист Александр Кожевников, отец актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковой, хочет завести еще детей.

Двукратному олимпийскому чемпиону в сентябре исполнится 65 лет. В 2015 году он сыграл свадьбу с молодой моделью Юлианой, и, по словам Кожевникова, сейчас в их семейных отношениях наступил новый этап.

Экс-хоккеист хочет стать отцом еще минимум дважды. Он ждет, что его супруга, которая младше его 38-летней дочери на 8 лет, родит ему мальчика и девочку. Об этом Кожевников рассказал в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

"На мне фамилия заканчивается. Поэтому можно и мальчика, и девочку", - сказал Кожевников, отметив, что он с супругой уже "работают" над этим вопросом.

Напомним, родители Марии Кожевниковой развелись, когда ей было 12 лет. Отношения отца и дочери стали налаживаться только во время ее учебы в университете. Сейчас за спиной у Марии успешная актерская и политическая карьера. Она также воспитывает троих сыновей, с которым их дедушка, Александр, редко видится из-за расстояния.