Politico: Страны НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины

В НАТО согласовывают гарантии безопасности для Киева перед саммитом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Небольшая группа западных стран-союзников Киева активизировалась перед саммитом НАТО в Вильнюсе и стала в срочном порядке вырабатывать гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на четырех чиновников.

По данным источника, небольшая группа союзников Украины ведет "продвинутые и даже бешеные, в последнюю минуту" переговоры по согласованию декларации о гарантиях безопасности Киеву.

Источник утверждает, что в июне такие переговоры вели США, Великобритания, Франция, Германия, а также ряд участников НАТО, ЕС и G7.

Гарантии безопасности будут означать, что страны НАТО будут "еще очень долго оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их". Так, каждая заинтересованная страна на двусторонней основе должна будет определить с Киевом все обязательства.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Литве 11-12 июля. На нем будет присутствовать президент США Джозеф Байден. Именно он, как сообщил KP.RU, является противником вступления Украины в НАТО.