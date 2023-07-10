«Русские заберут себе гораздо больше территорий»: Маск объяснил отсутствие перспектив у украинского наступления

Маск объяснил отсутствие перспектив у украинского наступления Фото: REUTERS

Илон Маск завил, что в ходе наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют никаких шансов на успех, а только понесут большие потери в живой силе из-за хорошо укрепленных позиций российских войск и их численного преимущества.

Как заявил американский предприниматель, при равных потерях и с одной, и, с другой стороны, численное преимущество войск России делает ее заведомо победителем в борьбе «на истощение».

«Цвет украинской и российской нации длительное время гибнет в окопах почти без территориальных завоеваний … В случае неудачи украинского наступления и тяжелых потерь русские контратакуют и заберут себе гораздо больше территорий», - отметил бизнесмен в своем Twitter.

Напомним, накануне украинские военные расскзали Wall Street Journal, что наступательным подразделениям ВСУ не хватает танков и бронетехники на линии соприкосновения, а в результате штурмов они несут серьезные потери в личном составе.