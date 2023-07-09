Украинский военный пожаловался на отсутствие у ВСУ успехов в наступлении

WSJ: ВСУ не хватает танков и снарядов для прорыва линии обороны ВС России Фото: REUTERS

Издание Wall Street Journal сообщило, что наступательным подразделениям ВСУ не хватает танков и бронетехники для захвата российских укреплений на линии соприкосновения, а в результате штурмов Киев несет значительные потери в личном составе.

“Киев пытается ослабить российскую оборону перед вводом войск, но у него нет достаточно боеприпасов, чтобы просто сравнять с землей деревни под контролем России”, — приводит газета слова командира мотострелкового подразделения ВСУ.

По словам украинского военного, в рядах ВСУ замедление темпов наступления объясняют именно дефицитом бронемашин. При этом сам командир, по его словам, с начала наступления не участвовал ни в одном успешном штурме российского “опорника”, а в каждой подобной атаке одно подразделение ВСУ теряет десятки человек.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что обещанное масштабное наступление украинской армии идет по плану и признавал, что замечания о слишком медленном темпе наступления его “бесят”.

По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за первый месяц наступления потери ВСУ лишь на запорожском направлении составили более 20 тысяч человек.

При этом украинский политолог Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский готов даже угробить свою армию, но будет любой ценой продолжать обещанное наступление, несмотря на катастрофические потери.