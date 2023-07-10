Шесть человек погибли при нападении мужчины с ножом на детский сад в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в китайской провинции Гуандун, убив по меньшей мере шесть человек и ранив одного. Об этом в субботу, 10 июля, сообщила корпорация BBC, ссылаясь на правоохранительные органы.

Уточняется, что все произошло субботу, 10 июля, в 07:40 по местному времени (02:40 мск), а через 20 минут после нападения 25-летний подозреваемый был задержан.

Как сообщает пресс-секретарь местной администрации, среди погибших трое взрослых и трое детей.

Правоохранительные органы считают, что это нападение «умышленным».

Напомним, в прошлую пятницу, 7 июля, неадекватный мужчина в Киселевске в Кемеровской области пришел в отделение полиции, где ранил ножом двух сотрудников правоохранительных органов. Как сообщалось, полицейский предприняли попытку задержания мужчины «ввиду неадекватного поведения», однако тот ранил их.