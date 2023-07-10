Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 июля 2023 6:04

Герасимов поручил выявлять и уничтожать места хранения украинских ракет С-200

Поставлена задача принять дополнительные меры для повышения защиты объектов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России Валерий Герасимов после попытки Киева ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200 поручил выявлять и уничтожать места хранения такого вооружения. Об этом в понедельник, 10 июля, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Валерий Герасимов поставил задачу … организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что данная задача была поставлена перед начальником Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки. Отмечается, что в Генштабе также заявили о необходимости «в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха».

Напомним, в российском военном ведомстве заявили, что украинские войска в минувшие воскресенье, 9 июля, пытались ударить по Крыму, а также Калужской и Ростовской областям ракетами С-200. Однако эта попытка не удалась.