Украина пыталась ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям ракетами С-200

ЗРК "С-200" на службе ВСУ. Фото: ru.wikipedia.org

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 10 июля, проинформировало, что Вооруженные силы Украины днем ранее пытались ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям ракетами С-200. Однако все попытки оказались безуспешными, уточнили в российском оборонном ведомстве.

«9 июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200», - сказано в заявлении Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о зенитных ракетах, переоборудованных в ударный вариант с целью поражения наземных целей.

Все попытки ВСУ оказались безуспешными. Так, силами противовоздушной обороны были ликвидированы две ракеты С-200, еще две – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате удалось избежать разрушений и жертв.

Днем ранее появились сообщения о провальной попытке ВСУ атаковать военный аэродром в Калужской области. Две украинские ракеты были сбиты российской системой противовоздушной обороны, их обломки упали в Брянской области. В тот же день средства ПВО успешно отработали в Ростовской области. Еще одна украинская ракета была уничтожена в районе Керчи в Крыму.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может рассмотреть сценарий с ударом по трем ядерным объектам на Украине, если подтвердится попытка атаки ракетами НАТО Смоленской атомной электростанции.