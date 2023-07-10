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НовостиПолитика10 июля 2023 7:35

Пушилин рассказал о положении на Краснолиманском направлении

Пушилин: российские войска улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пушилин рассказал о положении на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о положении на Краснолиманском направлении

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о положении на Краснолиманском направлении, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России существенно улучшили свои позиции.

«На Краснолиманском направлении есть достаточно существенные улучшения позиций российских подразделений», - заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР в эфире «России 24».

Пушилин также сообщил об уничтожении большого количества как живой силы, а так и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, на прошлой неделе, 4 июля, на Краснолиманском направлении российские вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику вместе с личным составом украинских войск. Как писал сайт KP.RU, в заявлении Министерства обороны РФ сообщалось, был применен авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М».