СВР: США через СМИ продвигают идею необходимости силовой борьбы с властью России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдеп США разослал по телеком-холдингам страны указания об освещении событий вокруг России, а целью является внедрении идеи о необходимости силовой борьбы с российской власти. Такое заявление сделала Служба внешней разведки (СВР) России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

Согласно данным ведомства, в июне этого года Госдеп направил указания крупнейшим холдингам, среди которых AT&T, The New York Times Company, Graham Media Group, Comcast Corporation, Nash Holdings, Newsweek Publishing.

«Задача ставится конкретно: внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. С целью вовлечь население в протестные акции предлагается активнее тиражировать измышления о слабости российского государства», - сказано в сообщении СВР.

Уточняется, что особое внимание Госдеп США призывает уделить «радикализирующему воздействию на молодежь и подростков», которых собираются убеждать в том, что только силовой свержение властей РФ сможет гарантировать стране «светлое будущее».

В ведомстве выразили сожаление, что американская администрация подчинила себе СМИ страны, «превратив их в послушный инструмент внешнеполитической борьбы».

Напомним, накануне СВР сообщала, что США готовят провокации с химическими отравляющими веществами в Сирии.