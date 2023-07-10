Десять домов в Курской области получили повреждения из-за обстрела ВСУ

Роман Старовойт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска утром в понедельник, 10 июля, обстреляли поселок Теткино, расположенный в Курской области. Повреждения получили десять домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как уточнил глава области, всего было насчитан восемь прилетов. Один из снарядов повредил линию электропередачи, поэтому населенный пункт был частично обесточен.

«Кроме того, повреждено около десяти домовладений: пострадали окна, фасады и крыши», - сообщил глава региона, отметив также, что под обстрел попала и деревня Елизаветовка.

По его словам, в результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал, но последствия обстрела уточняются.

Напомним, на прошлой неделе, 5 июля, после обстрела украинских войск в поселке Краснооктябрьский Курской области загорелся многоквартирный жилой дом. Кроме того, ВСУ также повредили электроподстанцию, из-за чего в поселке пропало электричество.