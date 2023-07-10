Россиянам рассказали о новой схеме телефонных мошенников Фото: Shutterstock

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они начали приглашать клиентов различных банков на «личный прием в Центробанк». Об этой схеме рассказали в ЦБ России

— Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что письма похожи на официальные, поскольку в них обращаются по имени и отчеству, а также назначают прием на реальный адрес Банка России в регионе проживания человека. Помимо этого мошенники пользуются специальным электронным адресом, который тоже может не вызывать подозрений, в некоторых случаях это может быть домен ЦБ — «cbr.ru».

Отмечается, что таким образом мошенники могут вывести жертву на телефонный разговор, в ходе которого будут различными способами выманивать данные его банковской карты, либо же убеждать в необходимости перевести деньги на счет злоумышленников.

Ранее KP.RU рассказывал о схеме мошенничества в мессенджере WhatsApp. Там людям предлагают работу и после заполнения анкеты дают ссылку на фишинговый сайт, похожий на реальные сайты маркетплейсов. Там для начала работы им предлагают внести деньги, а после уже ничего не происходит.