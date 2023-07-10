Здание детсада в Брянской области повреждено при обстреле ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два жилых дома, здания детского сада, магазина и почты были повреждены при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Куршановичи в Брянской области. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших нет.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты», - написал глава области в своем Telegram-канале, сообщив также, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, днем ранее, 9 июля, Богомаз сообщил, что системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области были сбиты две украинские ракеты. По его словам, в результате падения одной из ракет ВСУ в поселке Бытошь была полностью разрушена пилорама.