Губернатор Богомаз: Система ПВО сбила две украинские ракеты в Брянской области

Система ПВО сработала под Брянском Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Две украинские ракеты были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По слова Богомаза, в результате падения одной из украинских ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

Пострадавших нет, в результате украинской атаки никто не ранен. На месте ведутся работы оперативных служб, уточнил брянский губернатор.

Ранее сегодня российская система ПВО сработала в Ростовской области. Из-за осколков была частично повреждена кровля нескольких строений, пострадавших нет. Кроме того, в районе Керчи была также сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что повреждений и жертв не было зафиксировано.