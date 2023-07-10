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НовостиВ мире10 июля 2023 10:27

Зеленский пришел в ярость после решения США и Германии по поводу НАТО

Bild: Зеленский зол из-за блокирования Германией и США заявки на вступление в НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский пришел в ярость после того, как Вашингтон и Берлин приняли решение блокировать заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает BILD.

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», - сказано в публикации, где также отмечается, что украинский президент намеревался публично обратиться с призывом о принятии Украины в НАТО.

Сообщается, что ФРГ и США планирую подписать с Киевом «декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году». Таким образом, будет поддержка общего курса в альянсе без какой-либо конкретики.

Напомним, Bild ранее сообщила, что Вашингтон и Берлин блокируют заявку Украины на членство в НАТО. Отмечалось, США и ФРГ оказывают давление на другие страны-члены альянса для того, чтобы те поддерживали их позицию.