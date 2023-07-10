Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО

Bild: ФРГ и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин и Вашингтон блокируют заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на высокопоставленный источник.

«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО», - приводит издание заявление источника.

Как передает издание, на саммите в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля 2023 года, украинский президент Владимир Зеленский намеревался официально попросить принять Украину в альянс, начав таким образом путь, занимающий, скорее всего, годы.

Тем не менее, данный запрос собираются блокировать «некоторые важные страны НАТО», среди которых ФРГ и США, которые сближаются по этому вопросу. Согласно данным издания, эти страны оказывают давление на другие государства-члены альянса.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Киеву нужно провести реформы для приведения вооруженных сил в соответствие стандартам НАТО. Незадолго до этого председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил поделить территорию Украины и принять в альянс только те части страны, которые находятся под контролем киевского режима.