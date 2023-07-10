МИД Германии: Берлин не планирует поставлять Украине кассетные боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин не поставлял и не планирует поставлять кассетные боеприпасы Киеву. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Германии в ходе брифинга.

— Мы не поставляли это оружие и не будем его поставлять, — подчеркнул он, комментируя решение Соединенных Штатов об отправке этого вооружения на Украину.

В МИД также добавили, что подобный ход американской стороны был после «долгого процесса взвешивания» вероятных последствий и выразили надежду, что при этом учитывался сценарий возможной эскалации конфликта из-за поставок кассетных бомб.

Ранее Мария Захарова заявила, что передача Киеву кассетных боеприпасов — часть антироссийского плана, которая ведет к затягиванию конфликта. Это демонстрирует вопиющее агрессивное проявление курса Соединенных Штатов против России, которое приведет к большому количеству жертв среди населения Украины.