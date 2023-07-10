Си Цзиньпин: Китай готов работать для развития партнерства с Россией Фото: Shutterstock

Китай готов работать для развития партнерства с Российской Федерацией и участвовать в построении справедливого и стабильного мира. Такое заявление сделал глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с председателем Совфеда России Валентиной Матвиенко.

— Китай готов продолжать работать с Россией для развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, — подчеркнул китайский лидер.

Помимо этого Си Цзиньпин отметил, что именно сотрудничество двух стран будет способствовать развитию и возрождению России и Китая, а также построению стабильного, процветающего и справедливого мира.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Москва приветствует активное развитие отношений с Пекином во всех сферах сотрудничества. Она также отметила, что российско-китайское сотрудничество имеет огромную общественную поддержку.